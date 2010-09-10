VELLCOM Дом на Ленкома

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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san
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 30 сен 2018, 12:59

Чё-то стройка идёт еле-еле. Ходят 10 калек проволочки вяжут. Дом уже год на этапе фундамента. Съездил на их второй объект на коломенское шоссе, там вообще никого нет за покосившимся забором. Вообще работы не идут.
Кто что знает об этих домах и об этой конторе?
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Skob
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:19

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Skob » 13 окт 2018, 13:37

Это главный подрядчик 90% строек в Рязани и области, строит все объекты Северной и почти все Единства. Если стройка идет вяло, значит времени полно,
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Marcus » 19 окт 2018, 12:58

К сдаче дома начнут шевелиться.
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 05 фев 2019, 18:30

Однако не шевелятся, дом на уровне фундамента. Сестра купила там квартиру. Может кто-то в курсе что у них за проблемы и что делать?
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Skob
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:19

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Skob » 06 фев 2019, 11:53

san писал(а):Однако не шевелятся, дом на уровне фундамента. Сестра купила там квартиру. Может кто-то в курсе что у них за проблемы и что делать?

Судя по фотоотчету на их сайте уже как минимум на уровне первого этажа. Даже если будут проводить монолитные работы со скоростью 1 этаж в месяц все равно успеют, там всего 12 этажей.
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 06 фев 2019, 12:05

Skob писал(а):Судя по фотоотчету на их сайте уже как минимум на уровне первого этажа. Даже если будут проводить монолитные работы со скоростью 1 этаж в месяц все равно успеют, там всего 12 этажей.


Спасибо за ответ. Я смотрю как строят Чапаев (Единство), Дом на УРТ (Единство) и жк дом Горожанин на Полетаева (Стратегия), так там и года стройка не идёт, а над землёй дома уже на десятки метров поднялись, а тут веллком в 17м начали, и всё не поднимается дом над землёй...

Этаж в месяц дай Бог чтобы строили, но за предыдущий год и 2х подземных как следует не построили... Медленно запрягают, да потом быстро погонят? :)
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 04 июн 2019, 08:40

Не появилось тут дольщиков веллкома? Дом то еле-еле строится, может есть у кого какая информация, почему так? Блин, угораздило же меня вляпаться...
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение ridg62 » 10 июн 2019, 09:14

Не переживайте, я знаю он параллельно ведет другую стройку, поэтому все силы там, щаз сделают необходимый общем работ и за этот дом присутствие, паниковать рано.....
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Bender2
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июн 2019, 12:16

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Bender2 » 11 июн 2019, 12:22

Есть за что переживать , еще как есть.
в 4м квартале, как они обещают, дома не будет, это и так уже понятно, возможно успеют к 3 кварталу 20г, как заявлено в декларации.
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Наташа512
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 июл 2019, 21:44

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Наташа512 » 13 июл 2019, 21:54

Да что переживать то, пусть лучше подольше строят, но зато с качеством все будет хорошо, а то другие штопают дома как пряники, а потом они обваливаются и черт знает что происходит! У них объектов навалом, самая крупная строительная компания в городе, видимо нагрузки большие, уверена, что все сдадут в срок
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7179
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение ivanes » 14 июл 2019, 14:11

Вступаешь в покупку на стадии проекта-риск огромный,на стадии котлована- большой,на стадии завершения строительства -маленький.На стадии окончания - почти нулевой.
Чем больше риск,тем меньше цена 1 кв.м.Выбор за Вами господа дольщики.
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 20 июл 2019, 17:29

Наташа, с чего вы взяли, что они самая крупная компания в городе?
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Слон00
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:25

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Слон00 » 06 авг 2019, 16:35

Ну если учесть, что они как подрядчики у половины строительных фирм рязани, то получается что одна из крупнейших реально. Щас мне кажется никто в сроки не укладывается, пара месяцев не страшно, больше не задержат я думаю
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 11 авг 2019, 18:42

Пара месяцев задержка, это херня, главное чтобы достроили вообще в принципе.
Дом на данный момент должен быть готов на 60%. Это как я понимаю полностью залитая коробка. А у них коробка залита до 4го этажа и то не по всему дому, а в доме 14ть этажей! Они блин этаж в месяц не заливают. Такими темпами им дозаливать коробку только 12 месяцев. Не говоря уже про самое сложное и дорогое - отделку, коммуникации, благоустройство. А срок сдачи дома в первом квартале 20го, ну плюс 6 месяцев ещё они себе на доподготовку берут - пусть ноябрь 20го.
На данный момент на стройке трудятся максимум 10-13 таджиков на одной из секций, всё очень медленно.
Домыслы о том, что они успеют, это конечно хорошо, но хотелось бы новостей из самого центра. Может кто напрямую знает, почему они не торопятся...
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Bender2
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июн 2019, 12:16

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение Bender2 » 14 авг 2019, 15:27

san, все на поверхности, денег нет у них.
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: VELLCOM Дом на Ленкома

Сообщение san » 42 минуты назад

Bender2, если у вас есть какая-то информация, напишите мне в личку.
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