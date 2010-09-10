Сообщение san » 11 авг 2019, 18:42

Пара месяцев задержка, это херня, главное чтобы достроили вообще в принципе.

Дом на данный момент должен быть готов на 60%. Это как я понимаю полностью залитая коробка. А у них коробка залита до 4го этажа и то не по всему дому, а в доме 14ть этажей! Они блин этаж в месяц не заливают. Такими темпами им дозаливать коробку только 12 месяцев. Не говоря уже про самое сложное и дорогое - отделку, коммуникации, благоустройство. А срок сдачи дома в первом квартале 20го, ну плюс 6 месяцев ещё они себе на доподготовку берут - пусть ноябрь 20го.

На данный момент на стройке трудятся максимум 10-13 таджиков на одной из секций, всё очень медленно.

Домыслы о том, что они успеют, это конечно хорошо, но хотелось бы новостей из самого центра. Может кто напрямую знает, почему они не торопятся...