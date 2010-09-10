Сообщение JIeHT9Iu » Вчера, 21:53

Слон00 писал(а): Товарищи, эта газета все время своего существования придумывает грязные истории про всех, давно уже не читаю и не верю, все это брехня для тех кто любит пособирать необоснованные сплетни!

Иногда они сильно ошибаются просто в силу того, что не разбираются в вопросе. Причинно-следственные связи хромают у них и фактами они очень смешно иногда играют. Но в общем и целом что касается жареных фактов, их есть у них. И с определенной долей допущения их статью, очевидно, можно воспринимать серьезно.