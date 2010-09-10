Сообщение san » 13 сен 2019, 09:43

JIeHT9Iu писал(а): Слон00 писал(а): Товарищи, эта газета все время своего существования придумывает грязные истории про всех, давно уже не читаю и не верю, все это брехня для тех кто любит пособирать необоснованные сплетни!

Иногда они сильно ошибаются просто в силу того, что не разбираются в вопросе. Причинно-следственные связи хромают у них и фактами они очень смешно иногда играют. Но в общем и целом что касается жареных фактов, их есть у них. И с определенной долей допущения их статью, очевидно, можно воспринимать серьезно. Иногда они сильно ошибаются просто в силу того, что не разбираются в вопросе. Причинно-следственные связи хромают у них и фактами они очень смешно иногда играют. Но в общем и целом что касается жареных фактов, их есть у них. И с определенной долей допущения их статью, очевидно, можно воспринимать серьезно.

Ну как бы ничего сильно плохого для дольщиков в этой статье не написано. Что Попов не может предоставить оригинал разрешения на стройку дома на Московском, однако у него всё схвачено, есть связи с полицией и стройка дома идёт. Что разворотили вокруг стройки тротуар для прокладки коммуникаций, они на своём офф. сайте написали, что всё облагородят, и всё сделают чин чинарём. Что поставили хреновый бетон другой строй компании, дольщиков это волновать не должно, так же в статье написано, что Попов к суду готов и суд выиграет. А насчёт всякой обиднической бабской гадости, типа той, что Ремизов носит мятые брюки на работу, что Ремизова мутит с Поповым и беременна, тут даже комментировать нет смысла. Это просто тупая бабская вода, которая дольщиков тоже не касается.Дольщиков касается то, что стройка идёт слишком медленно и не по заявленным срокам. Вот это есть такое.