Качественный сервер

Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Качественный сервер

Сообщение vorog58 » Сегодня, 16:48

Привет. Хочу сделать свой сайт или блок и разместить на качественном сервере. Посоветуйте нормальные не дорогой сервер.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Качественный сервер

Сообщение inna8585v » Сегодня, 17:25

Привет. Могу порекомендовать сайт интернет компании ProHoster: https://plusiminus.com/forum/viewtopic. ... 8&start=50 Где можно арендовать качественный сервер на приемлемых условиях или приобрести по доступной цене. А также здесь бесплатно можно воспользоваться конструктором сайта.
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