Качественный сервер
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Качественный сервер
Привет. Хочу сделать свой сайт или блок и разместить на качественном сервере. Посоветуйте нормальные не дорогой сервер.
Re: Качественный сервер
Привет. Могу порекомендовать сайт интернет компании ProHoster: https://plusiminus.com/forum/viewtopic. ... 8&start=50 Где можно арендовать качественный сервер на приемлемых условиях или приобрести по доступной цене. А также здесь бесплатно можно воспользоваться конструктором сайта.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей