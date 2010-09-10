Тоже в Грузию хочу

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Тоже в Грузию хочу

Сообщение Hijid » Сегодня, 21:52

Я не против с мужем в Грузию на несколько дней отправится... А что, далеко ехать не надо, страна небольшая. Только вот тур как-то не хочется покупать. Самим интереснее. Только за жилье переживаю...
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