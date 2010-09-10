Тоже в Грузию хочу
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Тоже в Грузию хочу
Я не против с мужем в Грузию на несколько дней отправится... А что, далеко ехать не надо, страна небольшая. Только вот тур как-то не хочется покупать. Самим интереснее. Только за жилье переживаю...
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