С днем работников уголовного розыска!
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
С днем работников уголовного розыска!
Уголовный розыск —
Место не для слабых,
Не идут сюда
Те, кто ищет славу.
Жизни посвятив
Служению закона,
Вы на работе больше
Бываете, чем дома.
Работникам угрозыска
Я поздравок свой шлю,
Желаю вам преступность
Уничтожить на корню.
Источник: https://fani-khani.ru/prazdniki/den-rab ... go-rozyska
Место не для слабых,
Не идут сюда
Те, кто ищет славу.
Жизни посвятив
Служению закона,
Вы на работе больше
Бываете, чем дома.
Работникам угрозыска
Я поздравок свой шлю,
Желаю вам преступность
Уничтожить на корню.
Источник: https://fani-khani.ru/prazdniki/den-rab ... go-rozyska
1 сообщение • Страница 1 из 1
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