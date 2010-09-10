С днем работников уголовного розыска!

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

С днем работников уголовного розыска!

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:39

Уголовный розыск —

Место не для слабых,

Не идут сюда

Те, кто ищет славу.



Жизни посвятив

Служению закона,

Вы на работе больше

Бываете, чем дома.



Работникам угрозыска

Я поздравок свой шлю,

Желаю вам преступность

Уничтожить на корню.

Источник: https://fani-khani.ru/prazdniki/den-rab ... go-rozyska
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