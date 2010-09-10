Ребенок сверх активный. Что делать?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Ребенок сверх активный. Что делать?
Моему сыну скоро исполнится 2 годика. Но мне кажется , что он сверх активен. Ну прямо непоседа какой-то. Его все время куда-то тянет. Во время прогулки он бежит , не глядя ни на какие препятствия. Не приложу , что с ним делать ?
Re: Ребенок сверх активный. Что делать?
Привет Если хотите узнать , что ваш ребенок просто активны или гиперактивный то можете ознакомится с этой статьей: https://vospitulya.ru/vospitanie/gipera ... -sdvg.html Здесь вы найдете много полезных и практический советов , что делать с гиперактивным ребенком.
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