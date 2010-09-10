Ребенок сверх активный. Что делать?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Ребенок сверх активный. Что делать?

Сообщение inna8585v » Сегодня, 07:16

Моему сыну скоро исполнится 2 годика. Но мне кажется , что он сверх активен. Ну прямо непоседа какой-то. Его все время куда-то тянет. Во время прогулки он бежит , не глядя ни на какие препятствия. Не приложу , что с ним делать ?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Ребенок сверх активный. Что делать?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 07:28

Привет Если хотите узнать , что ваш ребенок просто активны или гиперактивный то можете ознакомится с этой статьей: https://vospitulya.ru/vospitanie/gipera ... -sdvg.html Здесь вы найдете много полезных и практический советов , что делать с гиперактивным ребенком.
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