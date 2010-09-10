Сообщение inna8585v » Сегодня, 07:16

Моему сыну скоро исполнится 2 годика. Но мне кажется , что он сверх активен. Ну прямо непоседа какой-то. Его все время куда-то тянет. Во время прогулки он бежит , не глядя ни на какие препятствия. Не приложу , что с ним делать ?