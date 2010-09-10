Где заказать озвучку видео?

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Где заказать озвучку видео?

Сообщение Изаура » Сегодня, 15:23

Нужна озвучка небольшого видеофильма на немецком. Куда обратиться и где можно найти хорошего диктора? Возможно сталкивался кто-то?
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