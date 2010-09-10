Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.



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Буцефалия Гость RZN.info Сообщения: 24 Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59 Re: Где заказать озвучку видео? Цитата Сообщение Буцефалия » Сегодня, 19:42 Тут и на русском многим бывает сложно найти профессионального диктора, а вам еще и на иностранном.. нелегкая задача. Как вариант могу вам порекомендовать тут глянуть. У них насколько я знаю есть дикторы - коренные носители языка. Мы как-то заказывали там озвучку, но на русском . результатом вполне довольны. Посмотрите, проконсультируйтесь, может быть и на немецком вам качественную озвучку сделают профессиональным диктором. Еще один вариант - искать носителя языка по месту жительства. Но тут естественно только на удачу полагаться надо. Да и далеко не факт, что у такого человека будет хорошая дикция. Вернуться к началу

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