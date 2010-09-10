Где заказать озвучку видео?

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Где заказать озвучку видео?

Сообщение Изаура » 08 окт 2018, 15:23

Нужна озвучка небольшого видеофильма на немецком. Куда обратиться и где можно найти хорошего диктора? Возможно сталкивался кто-то?
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где заказать озвучку видео?

Сообщение Буцефалия » 08 окт 2018, 19:42

Тут и на русском многим бывает сложно найти профессионального диктора, а вам еще и на иностранном.. нелегкая задача. Как вариант могу вам порекомендовать тут глянуть. У них насколько я знаю есть дикторы - коренные носители языка. Мы как-то заказывали там озвучку, но на русском . результатом вполне довольны. Посмотрите, проконсультируйтесь, может быть и на немецком вам качественную озвучку сделают профессиональным диктором. Еще один вариант - искать носителя языка по месту жительства. Но тут естественно только на удачу полагаться надо. Да и далеко не факт, что у такого человека будет хорошая дикция.
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xKristinaxBond
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23

Re: Где заказать озвучку видео?

Сообщение xKristinaxBond » Сегодня, 01:23

Интересно
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