Где заказать озвучку видео?
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Где заказать озвучку видео?
Нужна озвучка небольшого видеофильма на немецком. Куда обратиться и где можно найти хорошего диктора? Возможно сталкивался кто-то?
Re: Где заказать озвучку видео?
Тут и на русском многим бывает сложно найти профессионального диктора, а вам еще и на иностранном.. нелегкая задача. Как вариант могу вам порекомендовать тут глянуть. У них насколько я знаю есть дикторы - коренные носители языка. Мы как-то заказывали там озвучку, но на русском . результатом вполне довольны. Посмотрите, проконсультируйтесь, может быть и на немецком вам качественную озвучку сделают профессиональным диктором. Еще один вариант - искать носителя языка по месту жительства. Но тут естественно только на удачу полагаться надо. Да и далеко не факт, что у такого человека будет хорошая дикция.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Re: Где заказать озвучку видео?
Интересно
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Реклама и Дизайн»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей