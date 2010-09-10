Редкие монеты

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Редкие монеты

Сообщение щукин » Вчера, 19:20

Хотелось мне поинтересоваться, действительно ли можно продать за хорошие деньги монеты выпущенные в 2011 году в России? Просто вот нашел на этом сайте http://monety-info.ru/stati/cennye-i-re ... ossii.html такую вот информацию, что казалось бы обычная пятирублевая монета может стоить 200 тысяч. Вот и хочется в этом разобраться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей