Редкие монеты
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Редкие монеты
Хотелось мне поинтересоваться, действительно ли можно продать за хорошие деньги монеты выпущенные в 2011 году в России? Просто вот нашел на этом сайте http://monety-info.ru/stati/cennye-i-re ... ossii.html такую вот информацию, что казалось бы обычная пятирублевая монета может стоить 200 тысяч. Вот и хочется в этом разобраться.
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