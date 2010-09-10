Методы лечения псориаз

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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staspavlov777
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Методы лечения псориаз

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 23:29

Очень давно страдаю от псориаза, вовсе ничего не помогает. Кто с таким сталкивался, кто что может посоветовать?
Из действительно действующего, что могу вам сказать, так это только народные средства: прополис, берёзовый дёготь или соль морская. Это я узнал на https://psordoc.ru/, также там есть множество различных методов лечения псориаза. Кто связывался с подобным? Посоветуете что-то?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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