Методы лечения псориаз

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Методы лечения псориаз

Сообщение Antyan » 08 янв 2019, 22:45

что вы тут советуете? вы вообще знаете, что данное заболевание неизлечимо?
это аутоиммунное заболевание и его можно только на время залечить кортикостероидами
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Методы лечения псориаз

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 10:32

Что-то ВАМ так ни кто и не подсказал , по псориазу, ну да ладно, я помогу. У меня мама им страдает, так что в курсе вопроса !
Лекарств, помогающих полностью вылечить псориаз, у медицины на сегодняшний день пока еще нет. Все методы лечения данного недуга способны лишь улучшить состояние больного и максимально продлить ремиссию (период угасания острой симптоматики болезни). Поэтому не стоит верить, что какие-либо кремы или альтернативные способы лечения могут избавить от псориаза навсегда (как обещает реклама).
Подробнее, а как и чем лечить псориаз дома, вот тут и почитать можете https://okeydoc.ru/lechenie-psoriaza-v-domashnix-usloviyax/. Но и питании , не стоит забывать , там есть свои табу ! Изображение
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