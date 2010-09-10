Методы лечения псориаз
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Методы лечения псориаз
что вы тут советуете? вы вообще знаете, что данное заболевание неизлечимо?
это аутоиммунное заболевание и его можно только на время залечить кортикостероидами
это аутоиммунное заболевание и его можно только на время залечить кортикостероидами
Re: Методы лечения псориаз
Что-то ВАМ так ни кто и не подсказал , по псориазу, ну да ладно, я помогу. У меня мама им страдает, так что в курсе вопроса !
Лекарств, помогающих полностью вылечить псориаз, у медицины на сегодняшний день пока еще нет. Все методы лечения данного недуга способны лишь улучшить состояние больного и максимально продлить ремиссию (период угасания острой симптоматики болезни). Поэтому не стоит верить, что какие-либо кремы или альтернативные способы лечения могут избавить от псориаза навсегда (как обещает реклама).
Подробнее, а как и чем лечить псориаз дома, вот тут и почитать можете https://okeydoc.ru/lechenie-psoriaza-v-domashnix-usloviyax/. Но и питании , не стоит забывать , там есть свои табу !
Лекарств, помогающих полностью вылечить псориаз, у медицины на сегодняшний день пока еще нет. Все методы лечения данного недуга способны лишь улучшить состояние больного и максимально продлить ремиссию (период угасания острой симптоматики болезни). Поэтому не стоит верить, что какие-либо кремы или альтернативные способы лечения могут избавить от псориаза навсегда (как обещает реклама).
Подробнее, а как и чем лечить псориаз дома, вот тут и почитать можете https://okeydoc.ru/lechenie-psoriaza-v-domashnix-usloviyax/. Но и питании , не стоит забывать , там есть свои табу !
2 сообщения • Страница 1 из 1
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