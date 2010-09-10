Бытовые счетчики газа

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Бытовые счетчики газа

Сообщение inna8585v » Сегодня, 09:55

Решила все таки установить для экономии бытовой газовый счетчик. Мне порекомендовали этот газовый счетчик : https://www.samgas.com.ua/ru/schetchiki ... -tip-rs-g4 только я не очень силено в этом разбираюсь . Может поможете все таки с выбором.
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