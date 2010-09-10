Если казино, где можно играть не на деньги.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Если казино, где можно играть не на деньги.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:28

У меня брат увлекается играми. Он правда еще молодой. Не давно исполнилось 15 лет. Боюсь что бы не стал игрманом. Если такие казино , где можно играть не на деньги?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Если казино, где можно играть не на деньги.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 12:32

Привет. Да есть такие онлайн казино. На пример могу порекомендовать этот сайт: https://slots.com.ua/ Где представлен большой выбор игровых автоматов и слотов. На которых можно играть только на вертуальные деньги
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