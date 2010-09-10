Справка о несудимости
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Справка о несудимости
Такая история произошла с моим братом, который живет в Черкасах. Пошел брать кредит в банке. А ему отказали. Стал разбираться. Оказывается из-за судимости. Которую он никогда не имел. Обратился сюда : http://salex-lcc.com.ua/dovidka-pro-nes ... blast.html Где во всем разобрались и выдали на руки справку о несудимости.
Re: Справка о несудимости
Сейчас на Украине , сам черт ногу сломает. Одним словом бардак. И я не сколько не удивлен, что такая история приключилась с вашим братом.
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