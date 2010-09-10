Справка о несудимости

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Справка о несудимости

Сообщение inna8585v » 14 окт 2018, 09:46

Такая история произошла с моим братом, который живет в Черкасах. Пошел брать кредит в банке. А ему отказали. Стал разбираться. Оказывается из-за судимости. Которую он никогда не имел. Обратился сюда : http://salex-lcc.com.ua/dovidka-pro-nes ... blast.html Где во всем разобрались и выдали на руки справку о несудимости.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Справка о несудимости

Сообщение vorog58 » 14 окт 2018, 09:55

Сейчас на Украине , сам черт ногу сломает. Одним словом бардак. И я не сколько не удивлен, что такая история приключилась с вашим братом.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Справка о несудимости

Сообщение inna8585v » Сегодня, 18:07

Кстати если потребуется юридическая помощь , можете смело обращаться сюда: https://mos-urist.pro/ Здесь вам окажут услуги по решению споров в различных правовых сферах. Кстати я сама не однократно обращалась сюда.И оказывали реальную помощь
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