Лазерная фотокоагуляция

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Лазерная фотокоагуляция

Сообщение inna8585v » Сегодня, 10:48

На лице появились какие-то мелкие красные сосуды и не знаю что с ними делать. Приятельница посоветовала сделать лазерную фотокоагуляцию и дала мне сайт: https://victor-lobanov.ru/metody-lecheniya/lazernaya-fotokoagulyatsiya/ врача флеболога Лобанова В.Н. Ознакомилась с отзывами , только одни положительные. После обследования , проделали лазерную фотокоагуляцию. И теперь на лице никаких следов.
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