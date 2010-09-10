Лазерная фотокоагуляция
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Лазерная фотокоагуляция
На лице появились какие-то мелкие красные сосуды и не знаю что с ними делать. Приятельница посоветовала сделать лазерную фотокоагуляцию и дала мне сайт: https://victor-lobanov.ru/metody-lecheniya/lazernaya-fotokoagulyatsiya/ врача флеболога Лобанова В.Н. Ознакомилась с отзывами , только одни положительные. После обследования , проделали лазерную фотокоагуляцию. И теперь на лице никаких следов.
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