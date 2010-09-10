Мойка для кухни
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Мойка для кухни
Не давно закончили ремонт на кухне . Супруга попросила поменять мойку и даже присмотрела на этом сайте интернет магазина кухонного оборудования Бонави: https://bonavi.ru/catalog/komplekty-ras ... offer=6653 Лично мне тоже понравилась. Тем более , что была распродажа и на ту мойку была снижена цена. Кстати доставили без задержки.
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