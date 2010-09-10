Посудомоечная машина
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Посудомоечная машина
Думаю супруге сделать не большой подарок. Облегчить ее не легкий труд , ну и себе тоже установить встраиваемую посудомоечную машину. Друг посоветовал эту : https://tehnokon.ru/catalog/vstraivaema ... _4523.html Вроде симпатичная и не дорого стоит. А вы что посоветуете.
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