Посудомоечная машина

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Посудомоечная машина

Сообщение vorog58 » Сегодня, 13:50

Думаю супруге сделать не большой подарок. Облегчить ее не легкий труд , ну и себе тоже установить встраиваемую посудомоечную машину. Друг посоветовал эту : https://tehnokon.ru/catalog/vstraivaema ... _4523.html Вроде симпатичная и не дорого стоит. А вы что посоветуете.
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