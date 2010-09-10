Профнастил для забора

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Профнастил для забора

Сообщение vorog58 » Сегодня, 12:10

Решил огородит свой дачный участок и установить забор. Сосед заказывал профнастил для забора здесь : http://bulat.ua/profnastil/dlya-zabora Я посмотрел , что не плохо смотрится и к тому же ему не дорого обошлось. Думаю , заказать там же. А вы что посоветуете.
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