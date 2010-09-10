Как сделать видеомонтаж самостоятельно.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Как сделать видеомонтаж самостоятельно.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 12:36

Привет На снимала на смартфон много видео. Хочу смонтировать не большой фильм. Помогите, как это можно сделать самой. Может есь специальные программы?
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Как сделать видеомонтаж самостоятельно.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 12:41

Привет. Лично я пользуюсь Редактором видео. Кстати очень удобно и несложно монтировать видефильмы. Скачать и установить можно здесь: http://video-editor.su/ это бесплатно и все инструкции на русском языке.
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