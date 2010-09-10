Как сделать видеомонтаж самостоятельно.
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Как сделать видеомонтаж самостоятельно.
Привет На снимала на смартфон много видео. Хочу смонтировать не большой фильм. Помогите, как это можно сделать самой. Может есь специальные программы?
Re: Как сделать видеомонтаж самостоятельно.
Привет. Лично я пользуюсь Редактором видео. Кстати очень удобно и несложно монтировать видефильмы. Скачать и установить можно здесь: http://video-editor.su/ это бесплатно и все инструкции на русском языке.
Re: Как сделать видеомонтаж самостоятельно.
Спасибо за подсказку.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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