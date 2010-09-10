Вся правда о казино Вулкан
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Вся правда о казино Вулкан
Всем приветик. Хочу поделится статьей :Вся правда о казино Вулкан: http://vulkan-pravda.ru/ Наверное вы заметили , что в интернете большое количество сайтов под вывеской казино Вулкан. Здесь говорится о машенических схемах этих казино. Кстати очень интересная и полезная статья
Re: Вся правда о казино Вулкан
На сколько известно то казино все закрыты. Может кто-то играет в нелегальных . Но я думаю , что это не безопасно , как для устроителей , так и для посетителей. .А вот на пример в онлайн казино : https://slots.com.ua можно поиграть в покер , ни чем не рискуя.
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Re: Вся правда о казино Вулкан
Всем приветик. Если скучаете за однообразными играми - здесь: http://bestazartplay.com/ собраны лучшие развлечения, да еще и с возвожностью сорвать куш. Кстати представлен обзор самых лучших и надежных казино.
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Re: Вся правда о казино Вулкан
Вулкан на Почтовой закрыли давно. Аналогично поступили в других городах.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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