Вся правда о казино Вулкан

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7205
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вся правда о казино Вулкан

Сообщение ivanes » 13 дек 2018, 16:43

Вулкан на Почтовой закрыли давно. Аналогично поступили в других городах.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Вся правда о казино Вулкан

Сообщение derigor » 24 июл 2019, 12:53

Это из за закона о игровых зонах, а не из за того что запретили полностью. В любом случае, можно и в сети играть, я вот теперь пользуюсь мобильными приложениями букмекера winline https://favoritnr1.com/28422-bk-winline.html и это удобный способ поиграть. Интерфейс понятный, простой, есть доступ к информационным материалам, то есть всё что нужно для игры.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Вся правда о казино Вулкан

Сообщение Алексей Кобзарь » 15 минут назад

Разве это остановит тех, кто действительно захочет сыграть?
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