Вся правда о казино Вулкан

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7210
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вся правда о казино Вулкан

Сообщение ivanes » 13 дек 2018, 16:43

Вулкан на Почтовой закрыли давно. Аналогично поступили в других городах.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Вся правда о казино Вулкан

Сообщение derigor » 24 июл 2019, 12:53

Это из за закона о игровых зонах, а не из за того что запретили полностью. В любом случае, можно и в сети играть, я вот теперь пользуюсь мобильными приложениями букмекера winline https://favoritnr1.com/28422-bk-winline.html и это удобный способ поиграть. Интерфейс понятный, простой, есть доступ к информационным материалам, то есть всё что нужно для игры.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Вся правда о казино Вулкан

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 апр 2020, 20:50

Разве это остановит тех, кто действительно захочет сыграть?
Вернуться к началу
VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Вся правда о казино Вулкан

Сообщение VasiLissa » 13 апр 2020, 18:20

Всё равно все будут играть подпольно, даже вон онлайн можно
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Вся правда о казино Вулкан

Сообщение Алексей Кобзарь » 14 апр 2020, 23:53

так вот и я о том же, понимаете, так что эти законы не имеют особого веса!!
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Вся правда о казино Вулкан

Сообщение Яно4ка » 15 апр 2020, 00:00

Алексей Кобзарь, нет конечно! Для настоящего геймера важно не место, где играть, а ресурс, на котором он это делает. Пока продолжают существовать такие сайты, на которых можно играть в режиме онлайн, казино бессмертно:) Кстати говоря, ассортимент там такой, что даже самый неискушенный пользователь непременно заинтересуется. Я на днях заглянула к брату в компьютер от безделья, теперь тоже сижу осваиваю Карибский Стад Покер и Американскую рулетку. А как Вы относитесь к играм такого плана?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Вся правда о казино Вулкан

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 03:34

На данный момент на казино нормально не заработаешь, потому что все честные площадки закрылись. Но ничего страшного, можно на ставках зарабатывать. Как я например зарабатываю, нашел информацию - https://telegraf.by/press-relizi/7/kak-delat-stavki-na-sport-chtoby-ne-razocharovatsya/ и разобрался как делать ставки на спорт. Так что если с казино не получилось, то со ставками получиться должно!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Интернет в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей