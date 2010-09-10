Сколько стоит пластика носа в Киеве?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Сколько стоит пластика носа в Киеве?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 08:32

После аварии у супруги был поврежден нос. Решила сделать ринопластику носа. Сколько стоит пластика носа в Киеве? В инете нашли сайт пластического хирурга Компанейца О.А: http://kompaniets.com.ua/plastika_nosa/ Который делает подобные операции. Почитали отзывы , в основном одни положительные. А вы что можете посоветовать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя