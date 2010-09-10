Сколько стоит пластика носа в Киеве?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Сколько стоит пластика носа в Киеве?
После аварии у супруги был поврежден нос. Решила сделать ринопластику носа. Сколько стоит пластика носа в Киеве? В инете нашли сайт пластического хирурга Компанейца О.А: http://kompaniets.com.ua/plastika_nosa/ Который делает подобные операции. Почитали отзывы , в основном одни положительные. А вы что можете посоветовать?
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