Психолог для пары
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Психолог для пары
Когда у нас с мужем , пошли какаие-то не понятки, ссоры по пустякам и т.п , Чуть до развода не дошло. . То мне одна хорошая знакомая посоветовала обратиться сюда : http://maria-sigal.ru/psixolog-po-otnosheniyam-muzhchiny-i-zhenshhiny - помощь психолога для пары . Мария Сигал. Которая очень нам помогла наладить отношения и пройти через различные проверки на прочность.
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