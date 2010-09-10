Психолог для пары

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Психолог для пары

Сообщение inna8585v » Вчера, 19:05

Когда у нас с мужем , пошли какаие-то не понятки, ссоры по пустякам и т.п , Чуть до развода не дошло. . То мне одна хорошая знакомая посоветовала обратиться сюда : http://maria-sigal.ru/psixolog-po-otnosheniyam-muzhchiny-i-zhenshhiny - помощь психолога для пары . Мария Сигал. Которая очень нам помогла наладить отношения и пройти через различные проверки на прочность.
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