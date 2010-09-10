CRM-система для продаж,маркетинга.Программа учета. Автоматизация учета.
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CRM-система для продаж,маркетинга.Программа учета. Автоматизация учета.
Когда наша организация установила систему CRM-Программа учета. Автоматизация учета. Стало на много удобнее и легче работать.Сюда входит Планировщик, учет клиентов,учет продаж , интеграция почты и телефонии ,автоматизация бизнес-процессов и многое другое. И после внедрение этой системы наша прибыль значительно увеличилась. Более подробно можно узнать на этом сайте: https://wirecrm.com/
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