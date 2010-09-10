Женские пуховики.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Женские пуховики.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 10:44

Думаю , что нибудь прикупить из одежды , вроде пуховика. Поискав в инете наткнулась на сайт интернет-магазина Винтера Где представлен такой большой выбор, что глаза разбегаются , любой расцветки ,любой фасон и цены вроде доступные. Может поможете определится с выбором.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей