чем помочь?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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чем помочь?
Мой брат девственник в свои 20 лет, он стесняется подойти познакомится с девушкой, опыта в этом деле у него нет! А проститутку ему вызывать как то опасно, еще что то подцепит. Что еще можно сделать чтобы раскрепостить его?
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