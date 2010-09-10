чем помочь?

Обсуждение отношений между людьми.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

чем помочь?

Сообщение Hijid » Вчера, 23:25

Мой брат девственник в свои 20 лет, он стесняется подойти познакомится с девушкой, опыта в этом деле у него нет! А проститутку ему вызывать как то опасно, еще что то подцепит. Что еще можно сделать чтобы раскрепостить его?
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