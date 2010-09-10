чем помочь?

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

чем помочь?

Сообщение Hijid » 26 окт 2018, 23:25

Мой брат девственник в свои 20 лет, он стесняется подойти познакомится с девушкой, опыта в этом деле у него нет! А проститутку ему вызывать как то опасно, еще что то подцепит. Что еще можно сделать чтобы раскрепостить его?
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Русак
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 19:59

Re: чем помочь?

Сообщение Русак » Сегодня, 08:02

Не бойтесь вызвать проститутку. Только они смогут его раскрепостить. Ему нужна опытная девушка. Посмотрите здесь http://habarovsk.prostitutki24.casa я заказываю сам себе только этих девушек.
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