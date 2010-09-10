Сообщение Hijid » 26 окт 2018, 23:25

Мой брат девственник в свои 20 лет, он стесняется подойти познакомится с девушкой, опыта в этом деле у него нет! А проститутку ему вызывать как то опасно, еще что то подцепит. Что еще можно сделать чтобы раскрепостить его?