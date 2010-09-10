чем помочь?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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чем помочь?
Мой брат девственник в свои 20 лет, он стесняется подойти познакомится с девушкой, опыта в этом деле у него нет! А проститутку ему вызывать как то опасно, еще что то подцепит. Что еще можно сделать чтобы раскрепостить его?
Re: чем помочь?
Не бойтесь вызвать проститутку. Только они смогут его раскрепостить. Ему нужна опытная девушка. Посмотрите здесь http://habarovsk.prostitutki24.casa я заказываю сам себе только этих девушек.
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