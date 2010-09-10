Прогнозы на бейсбол

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Прогнозы на бейсбол

Сообщение Buneyaz » 32 минуты назад

Нужны качественные прогнозы на бейсбол, где их можно достать или даже купить? Есть ли у кого-то база беттеров, с которыми можно связаться и договориться о сотрудничестве? Пока нашел в открытом доступе бейсбол прогнозы на тематических сайтах, можно ли им доверять и если да, то какими сами пользуетесь?
Понимаю, что бесплатно такой информацией мало кто будет делиться, поэтому готов оплатить консультацию на Яндекс-Деньги
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