Прогнозы на бейсбол
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Прогнозы на бейсбол
Нужны качественные прогнозы на бейсбол, где их можно достать или даже купить? Есть ли у кого-то база беттеров, с которыми можно связаться и договориться о сотрудничестве? Пока нашел в открытом доступе бейсбол прогнозы на тематических сайтах, можно ли им доверять и если да, то какими сами пользуетесь?
Понимаю, что бесплатно такой информацией мало кто будет делиться, поэтому готов оплатить консультацию на Яндекс-Деньги
Понимаю, что бесплатно такой информацией мало кто будет делиться, поэтому готов оплатить консультацию на Яндекс-Деньги
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей