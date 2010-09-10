Прогнозы на бейсбол
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Прогнозы на бейсбол
Нужны качественные прогнозы на бейсбол, где их можно достать или даже купить? Есть ли у кого-то база беттеров, с которыми можно связаться и договориться о сотрудничестве? Пока нашел в открытом доступе бейсбол прогнозы на тематических сайтах, можно ли им доверять и если да, то какими сами пользуетесь?
Понимаю, что бесплатно такой информацией мало кто будет делиться, поэтому готов оплатить консультацию на Яндекс-Деньги
Понимаю, что бесплатно такой информацией мало кто будет делиться, поэтому готов оплатить консультацию на Яндекс-Деньги
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Прогнозы на бейсбол
Лично я для оптимальных прогнозов уже давно довольно-таки пользуюсь fscore.uz, потому что у них на сайте https://fscore.uz/ можно без каких-либо проблем найти бесплатные актуальные прогнозы, которые реально заходят.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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