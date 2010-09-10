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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 29 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Прогнозы на бейсбол Цитата Сообщение Buneyaz » 28 окт 2018, 14:49

Понимаю, что бесплатно такой информацией мало кто будет делиться, поэтому готов оплатить консультацию на Яндекс-Деньги Нужны качественные прогнозы на бейсбол, где их можно достать или даже купить? Есть ли у кого-то база беттеров, с которыми можно связаться и договориться о сотрудничестве? Пока нашел в открытом доступе бейсбол прогнозы на тематических сайтах, можно ли им доверять и если да, то какими сами пользуетесь?Понимаю, что бесплатно такой информацией мало кто будет делиться, поэтому готов оплатить консультацию на Яндекс-Деньги Вернуться к началу

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