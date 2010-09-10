Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
Народ , подскажите куда можно обратиться , что бы вывезли строительный мусор в Подмосковье?
Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
Когда , на конец-то закончили строительство дома , осталось много строительного мусора. Наш один хороший знакомый по рекомендовал компанию ГлавМусор: https://glavmusor.ru/uslugi/vyvoz-krupnogabaritnogo-musora/ Которая оказывает такую услугу по вывозу строительного мусора в Москве и в Московской области. Кстати нашу заявку выполнили очень быстро и не дорого . Кстати заявку можно подать на сайте компании. , что очень удобно.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей