Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 08:41

Народ , подскажите куда можно обратиться , что бы вывезли строительный мусор в Подмосковье?
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:48

Когда , на конец-то закончили строительство дома , осталось много строительного мусора. Наш один хороший знакомый по рекомендовал компанию ГлавМусор: https://glavmusor.ru/uslugi/vyvoz-krupnogabaritnogo-musora/ Которая оказывает такую услугу по вывозу строительного мусора в Москве и в Московской области. Кстати нашу заявку выполнили очень быстро и не дорого . Кстати заявку можно подать на сайте компании. , что очень удобно.
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