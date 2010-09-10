Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
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Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
Народ , подскажите куда можно обратиться , что бы вывезли строительный мусор в Подмосковье?
Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
Когда , на конец-то закончили строительство дома , осталось много строительного мусора. Наш один хороший знакомый по рекомендовал компанию ГлавМусор: https://glavmusor.ru/uslugi/vyvoz-krupnogabaritnogo-musora/ Которая оказывает такую услугу по вывозу строительного мусора в Москве и в Московской области. Кстати нашу заявку выполнили очень быстро и не дорого . Кстати заявку можно подать на сайте компании. , что очень удобно.
Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
На прошлых выходных приехал на дачу, спустя месяц и не узнал ее. До этого было много разбросанного строительного мусора, а тут чистота и порядок. Жена, пока я лежал в больнице, вызвала специальную компанию https://musor-kill.ru/ Они сами все убрали, погрузили и вывезли, при этом взяли вообще небольшую сумму за услуги. Хорошо, что они это сделали, иначе мне пришлось бы)
Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
Да хорошо еще, что вывозить мусор собираетесь. Некоторые просто возле дома выбрасывают. А компаний много сегодня таких, на цены ориентируйтесь.
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