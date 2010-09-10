Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

Сообщение inna8585v » 29 окт 2018, 08:48

Когда , на конец-то закончили строительство дома , осталось много строительного мусора. Наш один хороший знакомый по рекомендовал компанию ГлавМусор: https://glavmusor.ru/uslugi/vyvoz-krupnogabaritnogo-musora/ Которая оказывает такую услугу по вывозу строительного мусора в Москве и в Московской области. Кстати нашу заявку выполнили очень быстро и не дорого . Кстати заявку можно подать на сайте компании. , что очень удобно.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

Сообщение Hijid » 29 окт 2018, 16:15

На прошлых выходных приехал на дачу, спустя месяц и не узнал ее. До этого было много разбросанного строительного мусора, а тут чистота и порядок. Жена, пока я лежал в больнице, вызвала специальную компанию https://musor-kill.ru/ Они сами все убрали, погрузили и вывезли, при этом взяли вообще небольшую сумму за услуги. Хорошо, что они это сделали, иначе мне пришлось бы)
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

Сообщение Изаура » 28 янв 2019, 16:39

Да хорошо еще, что вывозить мусор собираетесь. Некоторые просто возле дома выбрасывают. А компаний много сегодня таких, на цены ориентируйтесь.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

Сообщение Буцефалия » Вчера, 23:15

Многие с этим сталкиваются. Лучше искать компании, которые давно такие услуги оказывают и производят вывоз бытового мусора за умеренную стоимость. там и сотрудники грамотные и транспорт имеется. Думаю, стоит для начала зайти на сайт компании "Экостройсервис" и там узнать все подробнее.
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