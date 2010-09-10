Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

Сообщение Изаура » 28 янв 2019, 16:39

Да хорошо еще, что вывозить мусор собираетесь. Некоторые просто возле дома выбрасывают. А компаний много сегодня таких, на цены ориентируйтесь.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

Сообщение Буцефалия » 25 мар 2019, 23:15

Многие с этим сталкиваются. Лучше искать компании, которые давно такие услуги оказывают и производят вывоз бытового мусора за умеренную стоимость. там и сотрудники грамотные и транспорт имеется. Думаю, стоит для начала зайти на сайт компании "Экостройсервис" и там узнать все подробнее.
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.

Сообщение Baanse » Вчера, 10:43

Есть опыт сотрудничества с компанией Смасмо, у которой комплексом заказали услуги доставки ПГС и сразу же вывоз строительного мусора. Обращались непосредственно на официальный сайт и раздел https://smasmo.ru/1920-pgs-moskovskaya-oblast.html, в короткие сроки получили материал, цена доступная и услуги по вывозу осуществили в сжатые сроки. Рекомендую универсального "помощника", их профессионализм и собственный автопарк практично экономят время.
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