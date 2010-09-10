Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
Да хорошо еще, что вывозить мусор собираетесь. Некоторые просто возле дома выбрасывают. А компаний много сегодня таких, на цены ориентируйтесь.
Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
Многие с этим сталкиваются. Лучше искать компании, которые давно такие услуги оказывают и производят вывоз бытового мусора за умеренную стоимость. там и сотрудники грамотные и транспорт имеется. Думаю, стоит для начала зайти на сайт компании "Экостройсервис" и там узнать все подробнее.
Re: Где заказать вывоз мусора в Московской обл.
Есть опыт сотрудничества с компанией Смасмо, у которой комплексом заказали услуги доставки ПГС и сразу же вывоз строительного мусора. Обращались непосредственно на официальный сайт и раздел https://smasmo.ru/1920-pgs-moskovskaya-oblast.html, в короткие сроки получили материал, цена доступная и услуги по вывозу осуществили в сжатые сроки. Рекомендую универсального "помощника", их профессионализм и собственный автопарк практично экономят время.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей