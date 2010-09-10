Разнообразить

Обсуждение отношений между людьми.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Разнообразить

Сообщение Hijid » 31 окт 2018, 17:31

Как разнообразить отношения, с женой уже все не так как раньше, но я хочу все справить. Как мне ее порадовать?
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xKristinaxBond
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23

Re: Разнообразить

Сообщение xKristinaxBond » Вчера, 02:16

Hijid писал(а):Как разнообразить отношения, с женой уже все не так как раньше, но я хочу все справить. Как мне ее порадовать?


Попробуйте секс втроем - разнообразие такое, что будете еще долго вспоминать. Я тоже сторонник того, что качественный секс - основа крепких отношений, поэтому мы с супругом не боимся экспериментировать. Обычно для таких целей приглашаем этих девчонок - знают что делать :D
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Русак
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 02 окт 2017, 19:59

Re: Разнообразить

Сообщение Русак » Вчера, 23:01

Мы с женой всегда вызываем в помощь третью девчоночку http://novyj-urengoj.prostitutki24.casa и тогда все остаются довольны.
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