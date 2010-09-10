Разнообразить
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Разнообразить
Как разнообразить отношения, с женой уже все не так как раньше, но я хочу все справить. Как мне ее порадовать?
- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Re: Разнообразить
Hijid писал(а):Как разнообразить отношения, с женой уже все не так как раньше, но я хочу все справить. Как мне ее порадовать?
Попробуйте секс втроем - разнообразие такое, что будете еще долго вспоминать. Я тоже сторонник того, что качественный секс - основа крепких отношений, поэтому мы с супругом не боимся экспериментировать. Обычно для таких целей приглашаем этих девчонок - знают что делать
Re: Разнообразить
Мы с женой всегда вызываем в помощь третью девчоночку http://novyj-urengoj.prostitutki24.casa и тогда все остаются довольны.
Re: Разнообразить
Привет всем . Я тоже думала о том , что бы как-то разнообразить наш с мужем секс. И как- моя подруга дала мне попробовать этот крем Дракон: https://orgazmania.ru/obzori/vse-ob-int ... -ot-shunga Который она заказывала на сайте ОргазМания И когда я нанесла себе на клитер, а ему на головкку члена. Это было что-то. Я такого оргазма ни когда не получала
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