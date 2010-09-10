Какой выбрать смартфон?
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Какой выбрать смартфон?
Помогите определится со смартфоном. Главное что б был функциональным, приличный дизайн и не дорогой?
Re: Какой выбрать смартфон?
Привет. Могу порекомендовать новую разработку китайцев смартфон Huawei Honor 10 По моему он подходит по всем твоим требованиям. Ознакомится с характеристиками можешь здесь: https://mobilegadjet.ru/smartfony/huawe ... ektom.html
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