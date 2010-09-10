Какой выбрать смартфон?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Какой выбрать смартфон?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 07:22

Помогите определится со смартфоном. Главное что б был функциональным, приличный дизайн и не дорогой?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какой выбрать смартфон?

Сообщение inna8585v » Сегодня, 07:27

Привет. Могу порекомендовать новую разработку китайцев смартфон Huawei Honor 10 По моему он подходит по всем твоим требованиям. Ознакомится с характеристиками можешь здесь: https://mobilegadjet.ru/smartfony/huawe ... ektom.html
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Какой выбрать смартфон?

Сообщение Vita252 » Сегодня, 14:11

У меня леново S650 - служит уже 4 год.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей