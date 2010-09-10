Какой выбрать смартфон?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Какой выбрать смартфон?

Сообщение vorog58 » 02 ноя 2018, 07:22

Помогите определится со смартфоном. Главное что б был функциональным, приличный дизайн и не дорогой?
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какой выбрать смартфон?

Сообщение inna8585v » 02 ноя 2018, 07:27

Привет. Могу порекомендовать новую разработку китайцев смартфон Huawei Honor 10 По моему он подходит по всем твоим требованиям. Ознакомится с характеристиками можешь здесь: https://mobilegadjet.ru/smartfony/huawe ... ektom.html
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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: Какой выбрать смартфон?

Сообщение Vita252 » 02 ноя 2018, 14:11

У меня леново S650 - служит уже 4 год.
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Какой выбрать смартфон?

Сообщение diaan » 08 ноя 2018, 18:16

Я считаю, можно попробовать какой нибудь подобрать современный смартфон, только неплохой. Ведь выбор модели зависит от необходимых характеристик, стоит смотреть как на бренд так и на параметры. Если человек на смартфоне играть не собирается, то можете брать что-нибудь попроще и , соответственно подешевле. Вот тут модельки посмотрите https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/producer=asus/ , может что приглянется
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Какой выбрать смартфон?

Сообщение inna8585v » Сегодня, 15:03

Сейчас столько моделей смартфонов , что очень трудно определится , какой лучще выбрать.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Какой выбрать смартфон?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 15:11

Кстати , что бы определится какой выбрать смартфон можно посмотреть характеристики на этом сайте: http://sravni24.net/ Где представлена информация технических характеристик от ведущих производителей телефонов, смартфонов и планшетов. Кстати очень удобно.
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