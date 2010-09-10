Какой выбрать смартфон?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Какой выбрать смартфон?
Помогите определится со смартфоном. Главное что б был функциональным, приличный дизайн и не дорогой?
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Re: Какой выбрать смартфон?
Привет. Могу порекомендовать новую разработку китайцев смартфон Huawei Honor 10 По моему он подходит по всем твоим требованиям. Ознакомится с характеристиками можешь здесь: https://mobilegadjet.ru/smartfony/huawe ... ektom.html
Re: Какой выбрать смартфон?
У меня леново S650 - служит уже 4 год.
Re: Какой выбрать смартфон?
Я считаю, можно попробовать какой нибудь подобрать современный смартфон, только неплохой. Ведь выбор модели зависит от необходимых характеристик, стоит смотреть как на бренд так и на параметры. Если человек на смартфоне играть не собирается, то можете брать что-нибудь попроще и , соответственно подешевле. Вот тут модельки посмотрите https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/producer=asus/ , может что приглянется
Re: Какой выбрать смартфон?
Сейчас столько моделей смартфонов , что очень трудно определится , какой лучще выбрать.
Re: Какой выбрать смартфон?
Кстати , что бы определится какой выбрать смартфон можно посмотреть характеристики на этом сайте: http://sravni24.net/ Где представлена информация технических характеристик от ведущих производителей телефонов, смартфонов и планшетов. Кстати очень удобно.
Shop-sh.ru - крупнейший интернет-магазин секонд хенда в России
- xKristinaxBond
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 июл 2014, 00:23
Re: Какой выбрать смартфон?
vorog58 писал(а):Помогите определится со смартфоном. Главное что б был функциональным, приличный дизайн и не дорогой?
У меня смартфон OnePlus 6Т, все ok, пользуюсь им уже полтора года, устраивает. Радует стильный дизайн, мощный аккумулятор и хорошая камера. Единственное, докупила к нему здесь http://vnv.in.ua/avtomobilnaya-avto-zar ... -Port.html автомобильную зарядку мощностью на 5 вольт, очень удобно. Так что, подумайте.
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