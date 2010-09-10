Раскрутить канал на ютубе.

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Раскрутить канал на ютубе.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 13:01

Всем привет. Не давно создал канал на Ютубе. Как можно увеличить посетителей и подписчиков на канал?
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Раскрутить канал на ютубе.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 14:23

Привет. Когда я открыла свой канал и стала размещать свои видео. То я сначала рассказала своим знакомым и своим подружкам. Потом стала просто тупо размещать в соцсетях. Но все равно подписчиков было не так много ,как бы хотелось. Пока в инете не нашла этот сайт : https://forum.rzn.info/index.php который за небольшую плату обещал привлечь посетителей и подписчиков на мой канал. Через не которое время у меня количество подписчиков увеличилось в несколько раз.
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