Раскрутить канал на ютубе.
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Раскрутить канал на ютубе.
Всем привет. Не давно создал канал на Ютубе. Как можно увеличить посетителей и подписчиков на канал?
Re: Раскрутить канал на ютубе.
Привет. Когда я открыла свой канал и стала размещать свои видео. То я сначала рассказала своим знакомым и своим подружкам. Потом стала просто тупо размещать в соцсетях. Но все равно подписчиков было не так много ,как бы хотелось. Пока в инете не нашла этот сайт : https://forum.rzn.info/index.php который за небольшую плату обещал привлечь посетителей и подписчиков на мой канал. Через не которое время у меня количество подписчиков увеличилось в несколько раз.
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