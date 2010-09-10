Товары оптом из Китая.

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Товары оптом из Китая.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 08:37

У нас с мужем свой небольшой бизнес.Торгуем товарами народного потребления . Вот в инете нашла сайт : https://ecb.bz/ Товары оптом из Китая. Прикинули . Ассортимент хороший, цены нормальные и условия вроде не плохие. Народ ,такой вопрос. Кто-нибудь имел с ними дело. Что посоветуете .Спасибо.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей