Окна, ПВХ или дерево
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Окна, ПВХ или дерево
Может кто-то коротко и четко объяснить, в чем преимущество ПВХ над деревом и почему деревянные так дорого стоят? Что может в последних лучше, кроме внешнего вида, который можно и так повторить с помощью банальной подкраски пластика под дерево? В конце ноября буду покупать 2 окна на замену старыми деревянным, выбираю между окнами из сосны такими https://oknazenit.ru/articles.php?art_id=160 или ПВХ от "Окна роста", подскажите с правильным выбором
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