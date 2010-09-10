Окна, ПВХ или дерево

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Окна, ПВХ или дерево

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 18:00

Может кто-то коротко и четко объяснить, в чем преимущество ПВХ над деревом и почему деревянные так дорого стоят? Что может в последних лучше, кроме внешнего вида, который можно и так повторить с помощью банальной подкраски пластика под дерево? В конце ноября буду покупать 2 окна на замену старыми деревянным, выбираю между окнами из сосны такими https://oknazenit.ru/articles.php?art_id=160 или ПВХ от "Окна роста", подскажите с правильным выбором
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